Красногорск, , 12:49 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 19 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1 777 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 370 случаев больше аналогичного показателя 18 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1407 человека, а днем ранее — у 1691 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 19 ноября в России было выявлено 37 156 новых случая заражения коронавирусом.

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