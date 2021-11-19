Белгород, , 13:27 — REGNUM В Белгородской области 19 ноября подтверждено 343 новых случая заражения коронавируса, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество инфицированных превысило 69 тысяч человек. От осложнений скончались ещё девять человек. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 5 003 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в Белгородской области выявлено 69 060 носителей инфекции. Справился с заражением 57 001 человек, из них 330 выписаны за последние сутки. Лечатся в стационарах 3 425 пациентов, амбулаторно — 7208 жителей, ещё 28 698 человек находятся на самоизоляции. В летальной статистике региона 1 426 записей.

Двукратные прививки сделали 799 116 человек, в целом, на вакцинацию от COVID-19 записались 905 867 жителей.