Мурманск, , 13:23 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 236 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Nilses

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По данным штаба, среди заболевших — 117 мурманчан, 29 жителей Кандалакшского района, 17 североморцев. Всего на лечении находятся 16 791 северянин.

За последние сутки в регионе скончались семь ковид-пациентов, всего жертвами инфекции стали 2511 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области заболеваемость ковидом среди пожилых сократилась почти на 16%.