Элиста, , 13:02 — REGNUM Ещё 33 жителя Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На лечении в ковидных госпиталях находятся 453 пациента. В тяжёлом состоянии остаются 32 человека. Режим самоизоляции предписано соблюдать 1 693 жителям республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 33 163 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 499 пациентов.

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