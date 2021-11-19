Элиста, 19 ноября 2021, 13:02 — REGNUM Ещё 33 жителя Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»
На лечении в ковидных госпиталях находятся 453 пациента. В тяжёлом состоянии остаются 32 человека. Режим самоизоляции предписано соблюдать 1 693 жителям республики.
С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 33 163 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 499 пациентов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии за сутки выявили 34 новых носителя коронавируса