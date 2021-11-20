Улан-Удэ, , 10:05 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 67 450. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 246 новых носителей.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 203 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 230 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли почти 60 тыс. человек. В списке контактных лиц, по данным на 20 ноября, числятся 14,6 тыс. жителей.