Петропавловск-Камчатский, , 10:02 — REGNUM На Камчатке в связи с ростом спроса на вакцинацию от COVID-19 в некоторых районах может возникнуть дефицит вакцины. Губернатор края Владимир Солодов распорядился обеспечить наличие препаратов от коронавируса во всех населённых пунктах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Вакцинация Yarregion.ru

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В Мильковском районе система здравоохранения не справляется с потоком желающих вакцинироваться.

«Нам нужно отслеживать такие точки и, безусловно, оказывать содействие, чтобы возможность получения вакцины была обеспечена. Это наша приоритетная задача», — сказал Солодов.

На Камчатке прошли вакцинацию от COVID-19 уже 114 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке стартовала легальная продажа справок о наличии или отсутствии антител к COVID-19.