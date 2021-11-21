Абакан, , 10:53 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки подтверждено 183 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, лидером по приросту остаётся Абакан, где выявлено 70 новых носителей.

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В большинстве случаев пациенты были обследованы после появления признаков ОРВИ или внебольничной пневмонии, либо они входили в число контактных лиц.

«2 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 3 — при самостоятельном обследовании, 3 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,9. Таким образом, всего с начала года в республике зарегистрировано 30 656 случаев инфицирования.

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