Петербург находится на третьем месте в РФ по суточной выявляемости COVID-19
Санкт-Петербург,
24 ноября 2021, 11:59 — REGNUM После существенного спада заболеваемости COVID-19 в Петербурге регион находится сегодня на третьем месте в РФ по суточному числу новых носителей, пропусти вперёд Москву и Московскую область.
Читайте ранее в этом сюжете:
Главврач Боткинской больницы Петербурга пригласил «антиваксеров» в морг
История вопроса
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.