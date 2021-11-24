Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM После существенного спада заболеваемости COVID-19 в Петербурге регион находится сегодня на третьем месте в РФ по суточному числу новых носителей, пропусти вперёд Москву и Московскую область.

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