Рязань, , 11:51 — REGNUM Полностью прошли иммунизацию от COVID-19 уже 387 тысяч жителей Рязанской области. Медицинские учреждения получили новую партию из 17,4 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт», сообщили ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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С 15 по 21 ноября первым компонентом вакцины в Рязанской области привито 30 тысяч человек, ещё 29 тысяч жителей получили второй компонент. За неделю свыше 2,5 тыс. рязанцев прошли ревакцинацию.

В целом в рамках прививочной кампании против коронавируса в Рязанской области первую компонент вакцины получили 468 тысяч человек, завершили иммунизацию 387 тысяч жителей, что составляет 65% от целевого коллективного иммунитета. Ревакцинированы 57 тысяч рязанцев.

Регион получил уже 536 тысяч доз вакцин.