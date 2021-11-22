Рязань, , 13:56 — REGNUM В Рязанской области 22 ноября подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом, что на три меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. зарегистрировано 18 летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,47%. Всего в Рязанской области выявлено 53 570 носителей инфекции. Справились с заражением 44 187 человек, в том числе 20 — выписаны за последние сутки. В лечебных учреждениях находятся 1 222 пациента с COVID-19.

По данным федерального оперштаба, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1 814 жителей.