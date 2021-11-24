Абакан, , 08:43 — REGNUM С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 31 194 случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM 24 ноября в республиканском правительстве, за прошедшие сутки в регионе выявили 177 носителей SARS-CoV-2.

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В Абакане COVID-19 диагностировали у 87 человек, в Черногорске — у 17, в Саяногорске — у 16, в Абазе — у девяти, в Сорске — у троих.

Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,9, за семь дней — 0,9.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Хакасии было подтверждено 176 случаев заражения коронавирусом.

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