Краснодар, , 13:23 — REGNUM В Краснодарском крае власти приняли решение о введении системы QR-кодов о вакцинации, перенесённом заболевании при посещении всех предприятий бытовых услуг и розничной торговли. Исключением останутся магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Об этом 19 ноября в соцсетях сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Мера будет действовать до 18 января 2022 года.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

«QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или справка о медотводе, потребуется при посещении: всех предприятий сферы бытовых услуг, объектов розничной торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости), фитнес-центров, спортзалов, бассейнов. А также при проведении деловых и конгрессно-выставочных мероприятий», — уточнил Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 ноября требование на посещение торгово-развлекательных комплексов только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или справке о медотводе в Краснодарском крае распространили на территорию всего региона. Ужесточение вер власти объясняют резким ростом заболеваемости коронавирусом — на 19 ноября суточное число новых носителей инфекции составило более 900 человек.

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