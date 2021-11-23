Ульяновск, , 13:15 — REGNUM В Ульяновской области суточное число переболевших ковидом значительно превысило количество вновь выявленных случаев заражения. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 23 ноября, в регионе лабораторно выявлено ещё 479 носителей инфекции. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 107 878.

Победили болезнь в Ульяновской области 98 575 человек, из них за последние сутки вылечились 720 пациентов. Таким образом, доля выздоровевших составила 91,4%.

Напомним, что в региональных учреждениях здравоохранения проходит тематическая неделя «Демография». Власти отмечают, что акции направлены на «здоровьесбережение и продление активной жизни ульяновцев».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проводится работа по повышению заработной платы в учреждениях, в том числе в здравоохранении. Ранее минздрав проинформировал, что всего заключено соглашений с десятью медицинскими организациями по увеличению зарплаты.

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