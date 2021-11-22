Новосибирск, , 14:24 — REGNUM В новосибирских школах и детских садах за неделю случаев заражения коронавирусом стало больше в 1,5 раза. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 22 ноября, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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«По последним данным, в регионе находятся на карантине 198 классов, у 616 учеников зафиксировали диагноз COVID-19. Много случаев коронавируса нашли и у детсадовцев: 49 групп находятся на карантине, у 144 детей обнаружили коронавирус», — уточнила редакция «Сиб.фм».

При этом по данным министра образования региона Сергея Федорчука, школы продолжают работать в штатном режиме.

«Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. По общеобразовательным организациям у нас 411 заболевших — 368 детей и 43 работника. В дошкольных организациях зафиксировано 123 заболевших ковидом — 85 детей и 38 работников», — рассказал министр.