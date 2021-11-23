Улан-Удэ, , 09:45 — REGNUM В Бурятии расширен список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, соответствующий указ 19 ноября подписал главный санврач республики Сергей Ханхареев.

Вакцинация от COVID-19 в Киргизии Xinhuanet.com

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«Согласно внесённым изменениям, обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), кроме определённых ранее категорий граждан, подлежат дополнительно работники промышленных предприятий (производств), предприятий агропромышленного комплекса», — отметили в ведомстве.

Работники указанных в документе профессий должны завершить вакцинацию до 20 декабря 2021 года.

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