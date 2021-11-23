Омск, , 13:06 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявили 589 носителей коронавируса, в том числе 397 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 ноября в минздраве региона.

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По данным регионального оперштаба, за весь период пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 110 472 человек.

Как уточнили в федеральном оперштабе, общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 85 790 человек. За сутки выздоровели 690 омичей.

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 14 жителей региона, за всё время — 2730.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Омской области выявили 590 носителей коронавируса.

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