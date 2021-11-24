Салехард, , 13:26 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 10 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 24 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 142 случая.

Всего с начала пандемии на 24 ноября на Ямале выявлено 57 651 заражение коронавирусом. Выздоровел 52 221 человек, 840 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).

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