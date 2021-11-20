Москва, , 10:46 — REGNUM Народный артист России Валерий Гаркалин, которого в начале октября госпитализировали с коронавирусной инфекцией, скончался на 68-м году жизни. Об этом 20 ноября сообщает Рен-ТВ.

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При этом ранее медики оценивали состояние 67-летнего госпитализированного артиста, как крайне тяжелое.

Отметим, российский актер, народный артист России Валерий Гаркалин наиболее известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Белые одежды» (1992), «Ширли-Мырли» (1995), «Ландыш серебристый» (2000) и др., а также в сериалах «Моя прекрасная няня» (2005), «Дом кувырком» (2007) и др. Кроме того, он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС и худруком мастерской.