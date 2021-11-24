Кемерово, , 07:29 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 24 ноября, за прошедшие сутки выявлено 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 382 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«Новокузнецк — 69, Кемерово — 62, Междуреченск — 36, Прокопьевск — 25, Белово — 24, Осинники — 20, Юрга — 19, Мыски — 16, Ленинск-Кузнецкий — 15, Калтан — 14, Кемеровский МО — 11, Анжеро-Судженск — десять, Киселевск — десять, Полысаево — восемь, Тайга — пять, Березовский — четыре, Промышленновский МО — четыре, Юргинский МО — четыре, Новокузнецкий МР — три, Яйский МО — три, Яшкинский МО — три, Беловский МО — два, Гурьевский МО — два, Мариинский МО — два, Тяжинский МО — два, Краснобродский — один, Ижморский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Тисульский МО — один, Топкинский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 247 пациентов выздоровели, четверо скончались.