Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Власти Ленинградской области не планируют вводить новых антиковидных ограничений, в регионе на данный момент работает достаточно разумная система таких мер. Об этом 24 ноября сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании правительства региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

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Он указал, что в регионе действуют точечные, введённые по зонам (по «принципу светофора») ограничения, которые позволяют сдержать распространение коронавируса.

«Достаточно лайтовое отношение к нашим жителям, к тем, кто не болел и не привился — сфера услуг для большинства открыта. Но мы оставляем ограничения для проведения массовых мероприятий — это особенно важно в преддверии Нового года», — уточнил Дрозденко.

В свою очередь главный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк заметила, что пока говорить о снятии ограничений не приходится. Несмотря на небольшую динамику снижения суточной заболеваемости, делать вывод о нормализации ситуации рано.

«Сейчас процент заболеваемости в регионе составляет 534,1. Это максимум с начала пандемии. Стабилизация ситуации зависит от нас с вами и соблюдаемых мер. Коэффициент заболеваемости за месяц составлял от 1 до 1,7, а это значит, что ни о каком смягчении антиковидных мер речи быть не может. Охват тестированием составляет 300 на 1 тыс. населения. Очень неплохой уровень, но, конечно, недостаточный. Теперь будем больше тестировать контактных людей, даже не имеющих симптомов коронавируса и ОРВИ», — пояснила она.

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