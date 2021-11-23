Воронеж, , 12:53 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 744 новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 23 ноября. Накануне, 22 ноября, сообщалось о 742 новых заразившихся.

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Общее число заразившихся коронавирусом в Воронежской области с начала пандемии достигло 172 004 человек. Выздоровели из них 122 618 пациентов, за последние сутки выписан 251 человек.

Скончались в общей сложности, по данным на утро 23 ноября, 8 451 пациент с COVID-19. Накануне, 22 ноября, сообщалось о 8 406 умерших. По данным федеральной статистики, в Воронежской области умерли 5 536 пациентов с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, в том числе 26 — за последние сутки.