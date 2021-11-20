Роттердам, Нидерланды, , 00:28 — REGNUM Предупредительный огонь, а также водометы пришлось применить полиции для разгона толпы на демонстрации в городе Роттердам в Нидерландах, 19 ноября передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Уличные беспорядки Loavesofbread

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Участники акции протеста собрались, чтобы выразить свое недовольство ограничениями, которые были введены в королевстве из-за ситуации с коронавирусом. Демонстрация переросла в беспорядки, в ходе которых протестующие начали бросать в полицейских камни, а также запускать в их сторону фейерверки.

В ответ стражи порядка применили спецсредства. В ходе беспорядков была сожжена полицейская машина. Пожарных, тушивших ее, также забросали различными предметами. В небо над Роттердамом подняли полицейский вертолет. На центральном железнодорожном вокзале приостановили движение поездов. В городе дежурит большое количество автомобилей полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Гааге прошла многотысячная акция протеста против коронавирусных ограничений нидерландских властей.