Кемерово, , 12:47 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 20 ноября, за прошедшие сутки выявлено 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 393 случая.

Коронавирус Permkrai.ru

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«Кемерово — 62, Новокузнецк — 60, Междуреченск — 39, Белово — 30, Прокопьевск — 22, Осинники — 21, Мыски — 20, Юрга — 19, Ленинск-Кузнецкий — 18, Калтан — 15, Анжеро-Судженск — 12, Киселевск — 12, Новокузнецкий МР — девять, Полысаево — семь, Гурьевский МО — семь, Таштагольский МР — шесть, Тайга — четыре, Промышленновский МО — четыре, Яйский МО — четыре, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Мариинский МО — три, Топкинский МО — три, Чебулинский МО — три, Березовский — два, Краснобродский — два, Прокопьевский МО — два, Юргинский МО — два, Яшкинский МО — два, Беловский МО — один, Крапивинский МО — один, Ижморский МО — один, Тисульский МО — один, Тяжинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 258 пациентов выздоровели, четверо скончались.