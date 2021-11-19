Казань, , 15:35 — REGNUM В организациях Татарии с 10 ноября проходят рейды по соблюдению требований об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. По данным на 19 ноября проверили 141 объект, выявлены нарушения в 16 из них, что составляет 11% от общего числа, заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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Сотрудниками ведомства составлены протоколы об административном правонарушении. Чаще всего фиксировались допуски на работу невакцинированных сотрудников, не имеющих медотвода.

«Три материала мы готовим для направления в Госинспекцию труда в РТ, к работодателям будут применены санкции», — уточнила Авдонина.

За прошедшую неделю на соблюдение антиковидных мер проверено 278 объектов. Нарушения выявлены в 69 из них, почти 25% от общего числа. В результате проверок составлено 54 протокола, общая сумма штрафов достигла 221 тыс. рублей, резюмировала заместитель главного санитарного врача по РТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, согласно постановлению главного санитарного врача Татарии, подлежащие вакцинации сотрудники должны быть привиты от коронавируса хотя бы один раз, в противном случае они будут отстранены от работы. Не прошедших иммунизацию вторым компонентом вакцины от COVID-19 отстранят от работы с 7 декабря.

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