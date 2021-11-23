Томск, , 14:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 258 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 ноября в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

За всё время в Томской области подтверждено 54 085 случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число выздоровевших в регионе — 39 311 человек. За сутки выздоровели 26 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Томской области был выявлен 281 носитель коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области победительница лотереи для привитых заболела COVID-19