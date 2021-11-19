Москва, , 13:49 — REGNUM Исследования антикоронавирусной вакцины для подростков и перспективы её ввода в оборот не будут комментировать в Кремле. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 19 ноября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Пескова спросили о том, как в администрации президента оценивают перспективы и возможные сроки вакцинации несовершеннолетних. Он ответил, что там не занимаются сертификацией вакцин, «ни детских, ни взрослых, никаких».

«Это не Кремль нужно спрашивать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о вводе первого компонента вакцины «Спутник М» 400 подросткам. Вакцина предварительно признана безопасной и эффективной.

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