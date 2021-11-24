Кемерово, , 07:35 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получает 3961 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находятся 18 074 человека.

Всего в регионе выявлено 72 134 случая заражения коронавирусом, 66 619 человек выздоровели, 1554 пациента скончались.

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