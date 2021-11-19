Рязань, , 13:37 — REGNUM В Рязанской области 19 ноября выявлено 260 новых носителей инфекции — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 82 пациента, скончался от осложнений при коронавирусе ещё 21 человек.

Лаборант ПЦР-лаборатории Zdrav.nso.ru

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 52 805 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 44 056 человек. В лечебных учреждениях находятся 1 235 жителей.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при инфекции скончались 1 757 пациентов.