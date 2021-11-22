Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM В 13,5 раза выше заболеваемость COVID-19 среди не прошедших вакцинацию от нового заболевания. Об этом 22 ноября рассказал журналистам главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

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«Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых. Показатели заболеваемости среди не привитых — почти 4400 на 100 тысяч. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди не привитых выше», — заявил он.

Также Козловских отметил, что в реанимационных отделениях практически нет привившихся от COVID-19, что, по его мнению, говорит о том, то после вакцинации тяжесть протекания нового заболевания более низкая.

При этом он добавил, что существует определенный процент людей, у которых, по словам врача, после привики не вырабатывается иммунитет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил глава Уральского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил, что в Свердловской области нет случаев смерти из-за вакцины от COVID-19.