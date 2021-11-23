Чита, , 07:52 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 85 641 (+348 за сутки).

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Вместе с тем 71 726 пациентов (+347 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1868 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 184 находятся в тяжёлом состоянии (-30 за сутки), 75 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6за сутки).

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