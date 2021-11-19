Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM Ещё 650 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUMсообщили в донском правительстве 19 ноября. Это на семь случаев заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения подтверждены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (198), Шахтах (33), Таганроге (32), Волгодонске (28), Аксайском (18) районе, Новочеркасске (17), Азовском (16), Красносулинском (15) районах, Гукове (14), Зимовниковском, Миллеровском и Октябрьском (по 12) районах. Более 18% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,5% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 168 390 жителей Ростовской области. Выписаны с выздоровлением 143 223 пациента.

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