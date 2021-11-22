Красногорск, , 13:57 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 68 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 22 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Этот показатель стал максимальным значением суточной смертности от COVID-19 в Подмосковье. Ранее самое большое число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 21 ноября 2021 года. Тогда в области от новой инфекции погибли 64 человека.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончались 10 001 человек.

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