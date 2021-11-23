Кемерово, , 11:36 — REGNUM Сообщение о митинге против системы QR-кодов в Новокузнецке — фейк. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

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«В социальных сетях, различных пабликах распространяется заведомо ложная информация о неком мероприятии, связанном с введением ограничительных мер, которое должно состоятся в или около администрации города Новокузнецка. Это — фейк. Люди, которые это распространяют, хотят использовать жителей города для достижения своих амбициозных целей. Не поддавайтесь на это», — написал Кузнецов в своём Instagram.

Он отметил, что «сегодня главная задача — защитить наших горожан, достичь необходимого уровня иммунизации, который позволит нам вернуться к привычной жизни.