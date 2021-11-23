Рязань, , 13:10 — REGNUM В Рязанской области 23 ноября выявлено 250 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. В летальную статистику внесено 20 новых записей.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 53 820 жителей. Выздоровел 44 271 человек, из них 84 — выписаны за последние сутки. В лечебных учреждениях находятся 1 220 пациентов с коронавирусом.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при инфекции в регионе скончались 1 834 человека.