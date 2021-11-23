Москва, , 12:57 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассчитывают на то, что разрабатываемая в настоящее время в России назальная вакцина от COVID-19 будет способна предотвращать заражение коронавирусом. Об этом 23 ноября заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович во время своего выступления на форуме «Здоровые города: реализация проекта ВОЗ в России», который организовала российская Общественная палата.

Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) US Mission Geneva

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Как отметила представитель ВОЗ, слова которой приводит ТАСС, на данный момент ношение защитных масок является эффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, наряду «с вакцинацией, которая сохраняет жизни».

«Она (вакцинация) не предупреждает, к сожалению, инфекцию, она снижает вирусную нагрузку, снижает эффективность дельта-штамма, но не может полностью предупредить. Нам нужна новая вакцина, и мы надеемся, что новые вакцины, включая назальные, о которых вчера говорил (директор центра им. Гамалеи) академик Александр Гинцбург, смогут это предоставить (возможность предотвращения заражения)», — сказала Вуйнович.

Также она отметила, что на сегодняшний день нужно сконцентрироваться на уменьшении числа выявляемых носителей SARS-CoV-2 посредством соблюдения основных гигиенических мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 33 996 новых заразившихся коронавирусом.