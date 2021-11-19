Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM По данным оперштаба Петербурга по борьбе с коронавирусом, на 19 ноября в больницах, перепрофилированных на лечение COVID-19 и пневмоний, находится 6917 человек, это на 110 человек меньше, чем было сутками ранее, когда также происходило снижение числа пациентов.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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За последние сутки в больницы Петербурга с COVID-19 и пневмонией доставили 405 пациентов, это на 23 человека меньше, чем в предыдущие сутки. Выписаны из больниц за сутки 507 человек.

В реанимационных отделениях коронавирусных стационаров лежат 683 человека (+3 к уровню предыдущих суток), в том числе 346 пациентов подключено к аппаратам ИВЛ (+4 за сутки).

Для пациентов с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 8888 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На сегодня свободны 41,02% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 37 138 пациентов, это на 717 человек меньше, чем сутками ранее. Еще 3621 человек находится на домашнем карантине (-471), 53 человека — в обсерваторе (-2).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки не изменился и составляет 0,88 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2714 новых носителей коронавируса, умерли 77 человек. Это несколько больше того, что фиксировалось в последние два дня, но заметно меньше того, что было в начале ноября.

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