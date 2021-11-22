Кемерово, , 07:46 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 22 ноября, за прошедшие сутки выявлено 397 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 395 случаев.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Новокузнецк — 69, Кемерово — 58, Междуреченск — 38, Осинники — 27, Юрга — 26, Белово — 24, Мыски — 19, Прокопьевск — 17, Ленинск-Кузнецкий — 14, Калтан — 12, Киселевск — девять, Мариинский МО — девять, Новокузнецкий МР — девять, Анжеро-Судженск — восемь, Топкинский МО — шесть, Юргинский МО — шесть, Тайга — пять, Ижморский МО — пять, Таштагольский МР — пять, Полысаево — четыре, Беловский МО — четыре, Чебулинский МО — четыре, Гурьевский МО — три, Промышленновский МО — три, Яшкинский МО — три, Березовский — два, Краснобродский — два, Яйский МО — два, Прокопьевский МО — два, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один», — уточнил оперативный штаб региона.

За это же время 251 пациент выздоровел, пятеро скончались.