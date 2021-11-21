Салехард, , 12:11 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. При этом 20 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 21 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 142 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 21 ноября 57 230 заражений коронавирусом. Выздоровели 52 тысячи человек, 828 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).

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