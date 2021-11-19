Пенза, , 09:05 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки от COVID-19 умерли 18 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Пензенской области по состоянию на 19 ноября достигло 3987 человек.

Выписали за сутки по выздоровлении 232 жителя региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 60 386 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по данным на 18 ноября вакцинацию первым компонентом антиковидных препаратов прошли 700 079 пензенцев, закончили иммунизацию 567 475 человек.

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