Кызыл, , 08:41 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 15 181. За минувшие сутки выявлено 70 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 70 заболевших мужчин — 28, женщин — 42. По возрасту: детей до 17 лет — 25, от 18 до 49 лет — 33, от 50 до 64 лет — 5, старше 65 лет — 7», — отметили в ведомстве.

В настоящее время в ковидных стационарах республики лечится 391 пациент, в том числе 39 детей и девять беременных женщин. Состояние 91 больного оценивается, как тяжёлое. 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда несколько выросла и, по данным на 19 ноября, составила 61,1%. Амбулаторное лечение проходят 224 носителя, в их числе 86 детей и 12 пожилых граждан старше 65 лет.