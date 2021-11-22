Москва, , 09:42 — REGNUM Жители России в период нерабочих дней в октябре-ноябре увеличили траты на развлечения, фастфуд, косметику и авиабилеты, почтовые и курьерские услуги, медицину, цифровой контент. В общепите и непродовольственной рознице, напротив, недосчитались оборотов, пишет 22 ноября газета «Известия».

Доставка еды Дарья Драй © ИА REGNUM

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За период с 28 октября по 7 ноября онлайн-обороты предприятий фастфуда увеличились на 20% относительно периода 23 сентября ― 3 октября 2021 года. Средний чек в этой категории увеличился на 9%, сообщили аналитики Tinkoff CoronaIndex.

Спрос на покупку быстрого питания через интернет вырос на 82% в годовом выражении. Число интернет-заказов продуктов питания выросло на 14%, косметики — на 10%, однако в этих случаях люди хоть и чаще, но на меньшие суммы.

Во многих регионах возможности досуга ограничили QR-кодами, но офлайн-обороты компаний в сфере развлечений увеличились на 16%. Люди посещали туристические достопримечательности, ботанические сады, шоу, музеи и прочее. Для почтовых компаний и курьерских сервисов обороты выросли на 35%, для медицинских учреждений — на 117%.

Обороты в категориях «авиа» и «транспорт» выросли в годовом выражении более чем на 20%.

В Wildberries сообщили об увеличении на 224% по сравнению с прошлым месяцем продаж цифрового контента. Это электронные книги, чек-листы, гайды для освоения новых навыков и хобби.

Отрасли общепита и непродовольственной розницы заметно пострадали. На 45−50% и 25−30% соответственно относительно обычного периода, сообщили в «Опоре России». В торговых центрах выручка стала вдвое меньше. По итогам ноября основная масса предпринимателей потеряет 15−20% относительно обычной выручки, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Как сообщало ИА REGNUM, период с 30 октября по 7 ноября был объявлен в России нерабочим из-за с неблагоприятной обстановки по коронавирусу. В некоторых регионах этот период объявили раньше, с 25 октября.

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