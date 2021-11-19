Ульяновск, , 09:11 — REGNUM В муниципальных образованиях Ульяновской области усилят разъяснительную работу по вакцинации от COVID-19. Регион получает новые партии вакцин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По данным властей на 18 ноября, прививку от ковида в регионе сделали 516 135 жителей, из них двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) — 351 086 жителей.

Регион продолжает получать крупные партии вакцин. 18 в Ульяновскую область передано 13 800 доз «Спутника Лайт», 9540 комплектов «ЭпиВакКороны» и 8410 доз препарата против гриппа «Ультрикс Квадри».

Напомним, что в Ульяновской области на фоне снижения заражения коронавирусом будут усилены санитарно-эпидемические меры на общественном транспорте. В ноябре в регионе каждые сутки уменьшается количество вновь выявляемых носителей инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в области лабораторно подтверждено более 105,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 95,2 тыс. человек, умерли 3209 ковидных больных.

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