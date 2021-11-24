Воронеж, , 20:00 — REGNUM Бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус предложил проводить губернатор Воронежской области Александр Гусев для жителей региона. С предложением он выступил на заседании оперштаба 24 ноября.

Тестирование анализов в лабаратории санатория Александр Погожев © ИА REGNUM

«Когда мы разрешаем людям со свежим анализом ПЦР посещать общественные места, давайте обеспечим жителям возможность сделать тест за наш счет», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Губернатор также поручил организовать выездные пункты тестирования на предприятия региона и увеличить охват тестирования до 400 на 100 тыс. населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области с 13 ноября посещать фактически все общественные места можно либо с документом (QR-кодом) о вакцинации или перенесённом коронавирусе, либо с отрицательным результатом ПЦР-теста.