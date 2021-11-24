Самара, , 15:22 — REGNUM 1201 носитель коронавируса выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 173 552 случая заражения коронавирусом. При этом всего в области скончались 5296 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 33-х таких пациентов констатировали за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в Самарской области справились с вирусом 124 445 человек, в том числе 897 человек победили вирус за минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 23 ноября в области за сутки выявили 1529 носителей коронавируса.