Новосибирск, , 13:25 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3942 пациента, в том числе 60 детей. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В отделениях реанимации находятся 370 человек, на ИВЛ — 63 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе проведено 2 919 738 тестов на коронавирус

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