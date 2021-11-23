Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:23 — REGNUM Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на давление со стороны сотрудников полиции. Якобы силовики давят на женщину, чтобы та не записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину против закона о QR-кодах. Об этом сообщил на своей странице в соцсети юрист Никита Сорокин.

QR-код

Mos.ru Е. Самарин

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По его словам, многодетная мать является активисткой движения «Иммунный ответ». Ее якобы хотели забрать в прокуратуру, хотя повестка на это у сотрудников полиции отсутствовала.

Юрист сообщил, что встретил силовиков у подъезда активистки. Молодой человек добился, чтобы давление на женщину прекратилось. Активистка все же получила возможность обратиться к президенту.