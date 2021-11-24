Оренбург, , 09:28 — REGNUM В Оренбурге в новом военном госпитале вылечили свыше 1,6 тыс. инфекционных больных. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Многофункциональный медцентр Минобороны РФ Structure.mil.ru

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Начальник Оренбургского филиала 426 военного госпиталя подполковник Андрей Нойкин отметил, что в многофункциональном медицинском центре (МФМЦ) Минобороны России лечение проходят и военнослужащие, и члены их семей. Для гражданских пациентов предусмотрено 20% коечного фонда.

«В многофункциональном медицинском центре за год вылечились 1623 человека. На данный момент заполняемость пациентами составляет 90%», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге в сжатые сроки в 2020 году возвели двухэтажный типовой военный госпиталь, рассчитанный на 60 пациентов. Площадь объекта с уличным блоком лифтов составляет 6,5 тысяч квадратных метров. Строительство велось ускоренными темпами, чтобы военные медики могли при необходимости противодействовать инфекции COVID-19. Медцентр оснащен современным оборудованием, позволяющем проводить диагностические исследования на высоком уровне.

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