Омск, , 12:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 593 носителя коронавируса, в том числе 485 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в областном минздраве.

Аппараты ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 108 106 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 83 813 человек. Число выздоровевших за сутки — 601 человек.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», в регионе за сутки скончались 12 ковид-пациентов. За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали 2673 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в регионе выявили 594 носителя коронавируса, выздоровели 505 человек, скончались 12 ковид-пациентов.

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