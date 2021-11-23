Курск, , 19:59 — REGNUM В Курской области беременные женщины, прошедшие вакцинацию от коронавируса, будут получать единовременные денежные выплаты. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение поддержал губернатор Роман Старовойт на заседании оперативного штаба 23 ноября.

Беременность

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Вакцинацию от коронавируса могут женщины на сроке беременности от 22 недель и более. Выплаты будут происходить через соцзащиту и составят пять тысяч рублей. Также вместе с выплатами женщинам будут выдавать скидочные карты на детские товары, произведённые в Курской области.

«Эту выплату нужно сделать. Это не просто материальная мотивация на прохождение вакцинации, но ещё и дополнительная поддержка в преддверии рождения ребёнка. Дисконтная карта на качественную продукцию местного производителя — это неплохая поддержка будет семье при появлении ребёнка», — заявил Роман Старовойт.