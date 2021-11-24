Пермь, , 11:51 — REGNUM В Пермском крае за последние стуки выявили 692 заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее. Об этом 24 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 136 614 случаев заражения. Оправились от коронавирусной инфекции 115 858 пермяков.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 5354 пациента, у которых диагностирован COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 364 человека, из них 165 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье по причине коронавирусной инфекции скончались 6692 человека. За последние сутки зарегистрировано 24 смерти.